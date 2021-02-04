Evlatlarına kavuşmayı bekleyen terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem gerçekleştirdi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleriyle sivil toplum kuruluşu üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Grup, yürüyüşün ardından HDP Şırnak İl Başkanlığı önüne geldi.

"KAHROLSUN HDP"

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Şırnaklı aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı VİDEO

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"OĞLUMU ZORLA KOPARIP ALDILAR"

Oğlu 5 yıl önce dağa kaçırılan Emine Üstek, evladı Metin'in piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını söyledi.

Sağlığı elverdikçe çocuğunu HDP'den istemek için her perşembe günü eylem yapacağını dile getiren Üstek, "Oğlumu bedenimden zorla koparıp aldılar. Fakirim diye benim çocuğumu dağa kaçırdılar. Ayaklarım tutana kadar HDP önüne gelip evladımı onlardan istemeye devam edeceğim." dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN HESABI SORULACAK"

Annelere destek veren Şırnak Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 22 haftadır çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa götürülen annelere destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Haklı mücadelelerinin süreceğini belirten Atan, dün Diyarbakır annelerini de ziyaret ettiklerini, sonuna kadar annelerin yanında olacaklarını vurguladı. Bir ailenin daha çocuğuna kavuştuğunu, bunun mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Atan, Şırnak'taki annelerin de evlatlarına kavuşacağına inandığını dile getirdi.

Birçok annenin kendilerine ulaşarak yapılan eyleme gönülden desteklerini ilettiğini ifade eden Atan, bu durumdan güç aldıklarını anlattı.

Atan, "Sözde Kürtlerin temsilcisi olan HPD milletvekilleri, il başkanları gelsin bize açıklama yapsınlar. 'Biz bu işin sorumlusu değiliz, biz bu çocukları kandırmadık, dağa götürmedik.' desinler. Diyarbakır'da 9 yaşındaki bir çocuğu dağa götürmüşler. Bu çocukların hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​​​​​​​HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra buradan ayrıldı.