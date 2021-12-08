Askeri üs bölgenin nöbet kamerasına habersiz yakalanan amca çocukları, Anıtkabir nöbet değişimini canlandırdıkları görüntülerle sosyal medyada beğeni topladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde askeri üs bölgede nöbet tutan askerler, 2 çobandan şüphelenip kamerayla takibe aldı.

Görüntülerde çobanların, Anıtkabir'deki askerlerin nöbet değişimini anımsatan hareketleri dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

İki çobanın amca çocukları olan Ramazan ve Serhat Ölmez olduğu öğrenildi.

"ANITKABİR'DEKİ NÖBET DEĞİŞİMİNİ İZLEDİK"

Anıtkabir'e gitmek istediklerini belirten 11'inci sınıfta okuyan Ramazan Ölmez, "Televizyonda Anıtkabir'de nöbet değişimi yapan askerleri izledik. Bundan etkilenerek dağda bunu yapmaya başladık. Çok kez yapıyorduk ama bu sefer kameralara yakalandık.

Şırnaklı çobanların Anıtkabir nöbet değişimi taklidi VİDEO

"O ANLARI CANLI YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Böyle olacağını bilmiyorduk. Köye geldiğimizde arkadaşlarımız bize söyledi. İsteğimiz, Anıtkabir'e gitmek ve o anları canlı yaşamak" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'MIZI DA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Ramazan Ölmez, okul harçlığını çıkarmak için çobanlık yaptığını belirterek, "Babam emekli köy korucusu. Okul çıkışları ve hafta sonları çobanlık yaparak para kazanıyorum. Ailemizin durumu iyi olmadığı için babama yük olmak istemiyorum. Bu nedenle okul harçlığımı çıkarmak için çalışıyorum. Tek dileğim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı canlı görmek." diye konuştu.

"ONLARA ÖZENDİK"

Askerlerin kendilerini takip ettiğini bilmediklerini anlatan Serhat Ölmez de "Amcamın oğlu ile çobanlık yapıyoruz. Asker değişimini canlandırmak istedik ve yaptık. Özendik o anlara. İletişim araçlarımız yok. Köyde arkadaşlarımız sosyal medyada görüntülerimizin olduğunu söyledi. İzledik, güzel görüntülerdi." dedi.

"ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİLER"

Beytüşşebap Gençlik ve Spor Başkanı Kenan Adıyaman ise çobanlık yapan kuzenler Serhat ile Ramazan'ın sosyal medyadaki görüntülerini izlerken duygulandığını söyledi.

Adıyaman, "Anıtkabir nöbet değişimini taklit ederken, askeri üs bölgede bulunan kamera tarafından kayıt altına alınmışlar. Çocuklar örnek bir davranış sergilemiş. Çocuklarımızı en kısa sürede Anıtkabir'e götürerek, canlı bir şekilde nöbet değişimini görmelerini sağlayacağım." diye konuştu.