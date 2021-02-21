Beytüşşebaplı vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle birikintilerin oluştuğu damlarda temizlik nöbeti tutuyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası köylülerin kar mesaisi başladı.

Kar yağar yağmaz evlerin damlarını temizlemeye çalışan köylüler zor ve bir o kadar tehlikeli işi gün boyu yapıyor.

NÖBET USULÜ TEMİZLENİYOR

Buz pistine dönen damlarda yarım metrelik kar yığınını kürekle temizleyen köylüler, birikintinin oluşmaması için nöbet tutuyor. İlçeye bağlı Başaran köyünde vatandaşlar, kerpiç evlerin damının çökmemesi ve su damlamaması için yoğun mesai harcıyor.

Şırnaklı köylülerin dam nöbeti ViDEO

"BAHARI BEKLERKEN KARLA KARŞILAŞTIK"

Baharı beklerken kışı tekrar yaşadıklarını söyleyen Fırat Gökçe, "Günlerdir kar yağıyor. Evlerin damında çok kar birikti, biz de temizliyoruz. Bazen düşüyoruz ama mecburuz, eğer temizlemezsek su damlar veya dama hasar verir. Bu yüzden kar birikintilerini temizliyoruz. Baharı bekliyorduk daha düne kadar çiçekler açmıştı" dedi.