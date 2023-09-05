Şırnaklılar 1 aydır susuz! 'HDP'ye oy verdik, bize su vermiyorlar' Silopi ilçesinde mezranın su kuyusu kuruyunca bölge halkı su sıkıntısı yaşamaya başladı. HDP’li belediyenin bu duruma duyarsız kaldığını belirten vatandaş, "Bu sadece zulümdür. Bize su vermiyorsun, oyalıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

İHA

Genel seçimlerde tercihini muhalefetten yana kullanan vatandaşlar, kısa sürede pişman olmaya başladı.

Bunun bir örneği de Şırnak'ta yaşandı.

Silopi ilçesi Çardaklı köyüne bağlı 90 haneli ve 800 nüfuslu Yamaç mezrasının su kuyusu kurudu.

'Belediye su hattı çekmemek için oyalıyor' iddiası

1 aydır susuz kalan mezra halkı, yeni sondaj açmanın geçici olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Vatandaşlar, Silopi şehir merkezine giden su borularından hat çekilmesi için çağrıda bulundu.

Köylüler, bunun için başvuru yapıldığını ancak Silopi Belediyesi'nin kaymakamlık bütçesiyle yapılacak su hattını çektirmemek için kendilerini oyaladığını ileri sürdü.

"Oy verdik, bize su vermiyorlar"

Bunun üzerine Silopi Kaymakamlığı'nın, Yamaç mezrasında sondaj çalışması için ihale sürecini başlattığı öğrenildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce yapılacak ihale ile köylülerin su ihtiyacı giderilecek.

Silopi Belediyesi'nin su taleplerine duyarsız kaldığını ifade eden Emine Yel, “Oy verdik, bize su vermiyorlar" diyerek HDP’li belediyeye tepki gösterdi.

"Silopi Belediyesi'nin su verme niyeti yok"

Su sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen Hüseyin Balın da, “Gördüğünüz gibi tankerle su çekiyoruz. 400 metre aşağıdan Silopi şehrine geçiyor. Biz içme suyu bulamazken o suyla araziler sulanıyor. Belediye bize bu zulmü yapıyor. Belediye, ‘Kaymakamlık bize yazı göndersin, suyu size göndeririz’ dedi. Belediye başkanı kendisi buraya geldi. Kaymakamlık, belediyeye yazı gönderdiği halde bizi oyalıyor. Silopi Belediyesi'nin su verme niyeti yok. Hayvanlarımız susuzluktan ölüyor. Su bize 400 metre yakınlıktadır. Geçen sene kimi para vermişse ne yapmışsa arazisini suluyordu. 'Şimdi su hattı çekersek köye, şehre gelmez, basıncı düşer, düşüyor' diyor. Geçen sene millet tarlasını suluyordu, niye o zaman basıncı düşmüyordu Sayın Belediye Başkanı. Bu sadece zulümdür. Bize su vermiyorsun, oyalıyorsun.” diye konuştu.

"İki tankerle 70 ev idare etmeye çalışıyoruz"

İki tankerle mezranın su ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Halime Balın, “Ne belediye var burada, ne bir şey. Bu köyün kendi tankeridir. İki tankerle 70 ev idare etmeye çalışıyoruz. Çarşıya çıkacağız, çıkacak halimiz yok. Çocuklarımız kirli, evlerimizde yığınla çamaşır var. Belediye gelip biz duralım bilmem ne diyor. Bizim duracak halimiz yok, biz susuzuz. Sen evinde yıkanıyorsun, çamaşırların yıkanıyor. Buradaki hali bilmiyorsun. Yarın öbür gün okul açılacak, bitlenecek çocuklar. Öğretmenler yaklaşamayacak hale gelecek." dedi.

"Bir damla suyu çok görüyorlarsa yazıklar olsun"

Birinci kuyularının geçen kapandığını dile getiren Hacı Balın, "Kaymakamlık geçen sene bize bu kuyuyu yaptı. Şu anda kapandı, su hiç kalmamış, gelmiyor. İki dakikada duruyor, azıcık geliyor. 70 hanelik köy avuç kadar suyla nasıl geçinir, yetkililerin görmesini istiyorum. Milletvekilleri, belediye başkanları gelsin kendi gözleriyle görsünler. Köylüler bu sıcakta nasıl geçiniyorlar. Köylülerin, hayvanların haline bak. Biz halkız, milletiz. Yaşam hakkı olan suyu istiyoruz. Bize su vermek büyük dünya sorunu bir şey değil. 200 metre aşağıdan bizim tapulu arazilerden belediye su boru hattı geçiyor. Silopi’nin içinden aşağı köylere kadar su gidiyor. İnsanlar suyun fazlasından tarlasını bile suluyor, ama bu gariban köye bir damla suyu çok görüyorlarsa yazıklar olsun onlara.” şeklinde konuştu.