Şırnak'ta 1 milyar varil rezervlik petrol keşfi bölgede sevince yol açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gabar Dağı’nda petrol bulunduğuna dair müjdesi Şırnak’ta sevinç ile karşılandı. Vatandaşlar, rafinerinin de Şırnak’a kurulmasıyla işsizlik sorununun çözüleceğine inanıyor.

DHA

Terörden temizlenen Şırnak'ın Gabar bölgesinde petrol sevinci yaşanıyor.

Şırnak’ta geçen yıl açılan Şehit Esma Çevik petrol kuyularından sonra dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabar Dağı’nda günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol keşfini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca yapılan keşfin Türkiye’nin günlük petrol tüketiminin 10’da 1’ini tek başına karşılayacağını ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın adının verildiği sahadan sağlanacak petrolün, ülkenin tamamında üretilenden daha fazla olacağını vurguladı.

Yerin 2 bin 625 metre altından çıkarılacak petrolün kalitesinin çok yüksek olduğu da belirtilirken, yapılan keşif özellikle kentte sevinçle karşılandı.

"Yıllardır bugünü bekliyorduk"

1984-1989 yılları arasında, o dönem Siirt’in ilçesi olan Şırnak’ta belediye başkanlığı yapan Mehmet Salih Uğur, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şırnak, 3 mahalle ve 12 bin nüfusluydu. Çok küçüktü. Yatırım yoktu. Şu anda kimse çalışkanı sevmiyor. Oysa bizim Cumhurbaşkanımız çok çalışkandır. Çok çalışıyor, halkı seviyor halk da onu seviyor. Biz Şırnak’tan petrolün çıkmasını bekliyorduk. Cumhurbaşkanımız çıkardı. Çok üzerinde duruyor. Şu anda 10 kuyuya yakın çalışma var. Şırnak’ın mahallerinde var. Yıllardır bugünü bekliyorduk. İnşallah çok çok daha güzel olacak. Petrol burada ucuz olur. Başka yerden gelince daha pahalıdır. Burada olursa Şırnak için çok avantajlı olur. Burada rafineri kurulması ile beraber en az 2 bin kişi çalışır. O zaman Şırnak’ta işsizlik kalmaz.

"Şırnak büyüyecek, çok genişleyecek"

Şırnak Şoförler Odası Başkanı Muhyettin Caner de açıklamasında şöyle konuştu:

Şırnak’a çok katkı verecek bir petrol. Merkezde rafineri açmayı istiyoruz. Bizim gençlerimizin hepsi işsiz. Şırnak’ta çok güzel şeyler olacak. Hem Şırnak- Van yolu hem bu petrol tesisi kurulsa Şırnak büyüyecek, çok genişleyecek. Ülke ekonomisine de büyük katkı verecek.

"Cumhurbaşkanımızın 5 yıl daha görevde olması Şırnak’ın petrol şehri olmasını sağlar"

Vatandaşlardan Mehmet Kadri Tatar da yaptığı açıklamada, bölgedeki işsizliğin çözüleceğini belirterek şöyle devam etti:

İnşallah daha güzel rezervler de çıkar. Türkiye’ye katkısı olduğu zaman Şırnak’ta da iş sahası, iş istihdamı olacak. Türkiye büyüyecek. Ülkemiz için çok mutluluk vericidir. Şırnak’ı bir petrol şehri olarak görüyoruz. Bu bizim için çok mutluluk vericidir. Şırnak halkı da çok mutludur. İnşallah bu mutluluk yarın istihdama dönüşür, gençlerimiz iş bulur. Cumhurbaşkanımızın 5 yıl daha görevde olması Şırnak’ın petrol şehri olmasını sağlar. İnşallah bu huzur ve güven ortamı devam eder. En önemli şey budur. Her şeyin başı huzur, güvenlik.

"81 ilde en çok işsizlik Şırnak’ta var"

81 ildeki en büyük işsizlik oranına sahip Şırnak'ta vatandaşlardan Osman Basan ise şu açıklamayı yaptı:

Gabar’da çıkan petrolle çok mutlu olduk. Rafinerinin Şırnak’ta kurulması bizim için çok önemli. Rafinerinin burada kurulması ile binlerce kişi ekmek kazanır buradan. 81 ilde en çok işsizlik Şırnak’ta var. Bu petrol işsizliği yarı yarıya indirebilir. Batman’a sağladığı katkıyı Şırnak’a da katacaktır. Şırnak ekonomisine çok büyük katkısı olacak.

"1 milyar varil yerinde rezerve sahip"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de müjdeyi şu sözlerle ifade etti: