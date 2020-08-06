Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı operasyonları sonucunda, PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

1 TERÖRİST DAHA AYRILDI

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha, güvenlik güçlerine teslim olduğu.

Milli Savunma Bakanlığı Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.