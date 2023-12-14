Şırnak’ta 11 ayda 381 bin kişi uçak yolculuğunu tercih etti Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Kasım ayında 28 bin 655 yolcuya hizmet verirken, 11 ayda 381 bin 570 kişi uçakla başka şehirlere yolculuk yaptı.

İHA

Türkiye'nin ulaşım ağı ve altyapısında her geçen gün yeni bir yatırım kendisinden söz ettiriyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte Türkiye, ulaşım alanında dev bir güç haline geldi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı

Şırnak’ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2023 yılı Kasım ayında 28 bin 655 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2023 yılı Kasım ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Kasım ayında 28 bin 655 yolcu

İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 28 bin 655 oldu.

Kasım ayında 486 uçak iniş-kalkış yaptı

Kasım ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 486'ya ulaştı.

Yük trafiği ise kasım ayında toplamda 269 ton oldu.

11 ayda 381 bin kişi uçak yolculuğu yaptı

2023 yılının 11 ayında ise yolcu trafiği 381 bin 570, uçak trafiği 5 bin 944, yük trafiği ise 3 ton 606 kilogram olarak gerçekleşti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)