Şırnak’ta 3 kardeşe tek düğün

Silopi ilçesinde 3 kardeş tek bir düğün ile dünyaevine girdi.

Şırnak'ın Silopi içesinde bulunan özel bir tesiste Yusuf Bilgeç (52), oğulları Şivan, Berguvan ve Kerem’i tek bir düğünle evlatlarını evlendirdi.

Yan yana kurulan masalarda oturan gelin ve damatlar mutluklarına ortak oldular.

3 BİN DAVETLİ KATILDI

Devamında 3 bin davetli ağırlanıp 30 koyun kesildi.Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde halay çekti.

"3 KARDEŞİZ BİRLİKTE EVLENDİK"

Mutluluklarını aynı gün paylaşan kardeşlerden Kerem Bilgeç, “Üç kardeşiz, birlikte evlendik. Muhteşem bir duygu. Mutluyuz” dedi.

Gelen Asya Bilgeç ise, “Üçlü düğün yaptık. Çok mutluyuz. Umarım herkese nasip olur. Çok güzel duygular yaşadık bugün” diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM BİRLİKTE EVLENMEK İSTEDİ'

Yusuf Bilgeç, çocuklarının birlikte evlenmek isteğini belirterek, onlara kızları istedikten sonra düğün tarihlerini aynı güne aldığını söyledi. Bilgeç, “Üç çocuğumu birlikte evlendirdim. Çocuklarım ‘baba birlikte evlenmek istiyoruz’ deyince ben de onları beraber evlendirdim. Onları kırmadım. Huzurumuz ve neşemiz var” dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğün, takı töreninin ardından sona erdi.





























