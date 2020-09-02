Şırnak'ta 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak'ta 3 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı 144'e yükseldi." denildi.

İçişleri Bakanlığı, Irak'ta faaliyet gösteren 3 terör örgütü mensubunun ikna çalışması sonucu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, 3 terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

1 OCAK'TAN BU YANA İKNA OLAN TERÖRİST SAYISI 144

6 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen her üç örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi. 3 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 144'e yükseldi."