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    Şırnak'ta 4 terörist daha öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi."
    • İHA
    • 24.09.2020 - 09:07
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    Şırnak'ta 4 terörist daha öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

    Operasyonlar kapsamında bölgede 8 terörist öldürüldü. Bölgede operasyon devam etmektedir.

     

     

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