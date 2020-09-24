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- Şırnak'ta 4 terörist daha öldürüldü
Şırnak'ta 4 terörist daha öldürüldü
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi."
- İHA
- 24.09.2020 - 09:07
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Operasyonlar kapsamında bölgede 8 terörist öldürüldü. Bölgede operasyon devam etmektedir.