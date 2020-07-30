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    MİT'ten PKK'ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli İstihbarat Teşkilatı, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.
    • AA
    • 30.07.2020 - 18:05
    • Güncelleme : 30.07.2020 - 18:05
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    MİT'ten PKK'ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK/KCK'lı teröristin daha biletini kesti...

    MİT DUYURDU, 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde bugün öğleden sonra Gabar kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    MİT'ten PKK'ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi #1

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