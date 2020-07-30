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- MİT'ten PKK'ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten PKK'ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.
- AA
- 30.07.2020 - 18:05
- Güncelleme : 30.07.2020 - 18:05
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK/KCK'lı teröristin daha biletini kesti...
MİT DUYURDU, 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde bugün öğleden sonra Gabar kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.