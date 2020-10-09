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- Şırnak'ta 5 işçinin şehit edildiği saldırının faillerinden biri öldürüldü
Şırnak'ta 5 işçinin şehit edildiği saldırının faillerinden biri öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden PKK’lı terörist Ahmet Çağdavul'un, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 09.10.2020 - 12:54
Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca dün ortak düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Cudi Cephesi Derebaşı-Kösreli Takım sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Baran Kıçi' kod adlı Ahmet Çağdavul olduğu tespit edildi.
5 İŞÇİYİ ŞEHİT EDEN FAİLLERDEN BİRİ
İçişleri Bakanlığı tarafından teröristin, 28 Mayıs'ta Silopi ilçesi Şuri Tepe bölgesinde güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 işçinin şehit edimesi, 17 Haziran'da da Silopi ilçesi Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 işçinin EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi eylemlerinin failleri arasında olduğu belirtildi.