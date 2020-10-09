Şırnak'ta 5 işçinin şehit edildiği saldırının faillerinden biri öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden PKK’lı terörist Ahmet Çağdavul'un, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca dün ortak düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Cudi Cephesi Derebaşı-Kösreli Takım sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Baran Kıçi' kod adlı Ahmet Çağdavul olduğu tespit edildi.

5 İŞÇİYİ ŞEHİT EDEN FAİLLERDEN BİRİ

İçişleri Bakanlığı tarafından teröristin, 28 Mayıs'ta Silopi ilçesi Şuri Tepe bölgesinde güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 işçinin şehit edimesi, 17 Haziran'da da Silopi ilçesi Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 işçinin EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi eylemlerinin failleri arasında olduğu belirtildi.