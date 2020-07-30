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- Şırnak'ta 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Şırnak'ta 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İkna çalışmalarıyla 5 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.
- AA
- 30.07.2020 - 18:01
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinin bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.
İKNA ÇALIŞMALARI MEYVESİNİ VERİYOR: 5 TERÖRİST TESLİM OLDU
Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde, Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 örgüt mensubu, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 122’ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olmalar artarak devam edecek.