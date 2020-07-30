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    Şırnak'ta 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İkna çalışmalarıyla 5 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.
    • AA
    • 30.07.2020 - 18:01
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    Şırnak'ta 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinin bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

    İKNA ÇALIŞMALARI MEYVESİNİ VERİYOR: 5 TERÖRİST TESLİM OLDU

    Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde, Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 örgüt mensubu, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 122’ye yükseldi.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olmalar artarak devam edecek.

    Şırnak'ta 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu #1

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