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İHA

Şırnak'ın Beytüüşşebap ve Uludere ilçelerinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bal üreticileri telef olmasından korktukları kovanlarının başında bekliyor.

KOVANLARIN BAŞINDA KAR NÖBETİ

İl genelinde etkisini sürdüren kış şartları arıcıları da vurdu.

Yüksek bölgelerde 2 gündür yoğunlaşa kar yağışı sonrası kışlıklara bırakılan arı kovanlarının telef olmaması için arıcılar kar nöbetine başladı.

KOVANLAR 3 AY KIŞLAKTA KALIYOR

Her yıl kış aylarında bal arılarını soğuk havadan ve kardan koruyan arıcıların mesaisi sürüyor.

Sıralar halinde birleştirilen bal arı kovanları branda ve saclarla kapatılmasının ardından 3 ay boyunca kışlaklara bırakılıyor.

"KARI TEMİZLEMEZSEK TELEF OLUR"

Arıcılar, kış aylarında bal arıları uyanıp dışarı çıktığında karda telefon olmaları sebebiyle sürekli kar temizliği yapıyor.

Arıcı Serdar Gökçe her yıl kar temizlediklerini söylerken; "Bu yıl kar geç yağdı. Ancak yılın hangi ayı yağsa biz mecbur arıcılar arı kovanlarının önlerini temizlemek zorundayız. Çünkü telef oluyorlar. Her yıl bu işi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAR YAĞDIĞINA SEVİNDİK"

Fadıl Gökçe isimli arıcı ise kar yağışına sevindiğini belirtirken "İlçemizde dünden beri kar yağıyor. Çok sevindik. Çünkü çoktandır kar yağması gerekirken yağmamıştı. Şükür yağdı" diye konuştu.