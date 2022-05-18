Şırnak'ta aşiret lideri düğün masraflarına sınırlama getirdi

Aşiret lideri aldığı kararla, düğün masraflarının 100 bin lirayı geçmeyecek şekilde yapılmasını kararlaştırdı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Goyan Aşireti lideri ve Uzungeçit Beldesi Belediye Başkanı Cemil Yıldız aldığı kararla düğünlerde takılacak takı ve para miktarıyla ilgili limit koydu.

Evlenmekte güçlük çeken ve evlendikten sonra borç yükü altına giren gençlerin durumunu göz önünde bulundurarak damadın ailesinden istenen 200 gram altın 70 gramı geçmeyecek şekilde düşürüldü.

Masraf 100 bin TL'yi geçmeyecek

Davetlilere verilen ve yaklaşık 500 kilo etin kullanıldığı yemek servisi de kaldırıldı. Yemeğin sadece il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek şekilde verilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanında düğünde yapılacak masrafın da 100 bin TL'yi geçmemesine karar verildi.

Kararı kendi kızının düğününde uyguladı

Aşiret lideri Cemil Yıldız, ilk kez bu kararları da dünyaevine giren kızında uyguladı. Yıldız, kızı Halime'yi (20) oğulları Erkan Aydemir (24) için isteyen ailenin 1 kiloya varan altın teklifini reddetti. Yıldız, damadı borç yükü altında bırakmamak için 70 gram altında karar kıldı.

"Gençlerimizin mutlu olmasını istiyorum"

Cemil Yıldız, damat tarafını borç altında bırakamayacağını ifade ederek, "Şu zamana kadar yaptığımız normal düğünlerde altınlarla beraber damat tarafının masrafı 400 bin TL'yi buluyordu. 200 gram altın almak zorundaymışız gibi hissediyorduk. Öncelikle kendi kızımla bu uygulamaya başlamak istedim. Tüm gençlerimizin mutlu olmasını istiyorum." diye konuştu.

"Bu karar beni çok mutlu etti"

Damat Erkan Aydemir, düğüne katılanlara teşekkür ederek, "Belediye başkanının kızıyla evlenmenin çok zor olacağını düşünüyordum. Kilolarca altın almam lazımdı. Evlenince borçlar altında mutluluğum, mutsuzluğa dönecekti. Aşiretimizin aldığı bu karar, beni çok mutlu etti." dedi.

DHA'nın haberine göre, düğüne katılan Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan da alınan kararlardan memnuniyet duyduklarını belirtti.



