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    Şırnak'ta askeri araç devrildi

    Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.
    • AA
    • 04.03.2021 - 23:14
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    Şırnak'ta askeri araç devrildi

    Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasının ardından, 11 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz yaralanmıştı.

    Bitlis'te meydana gelen kazanın ardından, bu sefer de Şırnak'ta bir askeri kaza daha yaşandı.

    Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.

    ASKERLERiN DURUMU İYİ

    Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.

    Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Bitlis'te askeri helikopter düştü İZLE

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