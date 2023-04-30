Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit Şırnak-Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı.

DHA

Şırnak'tan sabah saatlerinde gelen bir kaza haberi yürekleri yaktı.

Sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 FE 108 plakalı otobüs, şarampole devrildi.

Askeri personeli taşıyan araç kaza yaptı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi.

2 askerimiz şehit oldu

Yaralı 44 asker ve sürücü ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Otobüs, vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bakanlık son durumu paylaştı

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan da kazaya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralı şekilde hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığını bildirdi.