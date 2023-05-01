Şırnak'ta askerleri taşıyan ve şarampole devrilen otobüsün sürücüsü tutuklandı

İHA
Şırnak'tan dün acı haber geldi...
Şırnak-Uludere kara yolunda sabah saatlerinde seyir halinde olan askeri personeli aracı, kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 askerimiz şehit düştü
Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi.
4’ü ağır, 43 askeri personel, sürücü ve muavinle birlikte 45 kişi de yaralandı. Kazada otobüs şoförü Şırnak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Sürücü tutuklandı
Sürücü Serdar F.'nin jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı.
Öte yandan yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.