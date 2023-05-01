İHA

Şırnak'tan dün acı haber geldi...

Şırnak-Uludere kara yolunda sabah saatlerinde seyir halinde olan askeri personeli aracı, kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 askerimiz şehit düştü

Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi.

4’ü ağır, 43 askeri personel, sürücü ve muavinle birlikte 45 kişi de yaralandı. Kazada otobüs şoförü Şırnak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sürücü tutuklandı

Sürücü Serdar F.'nin jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı.

Öte yandan yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Şırnak'ta askerleri taşıyan ve şarampole devrilen otobüsün sürücüsü tutuklandı
Şırnak'ta askerleri taşıyan ve şarampole devrilen otobüsün sürücüsü tutuklandı
Şırnak'ta askerleri taşıyan ve şarampole devrilen otobüsün sürücüsü tutuklandı
Şırnak'ta askerleri taşıyan ve şarampole devrilen otobüsün sürücüsü tutuklandı