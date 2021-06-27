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- Şırnak'ta babasıyla sınava girdi
Şırnak'ta babasıyla sınava girdi
- DHA
- 27.06.2021 - 13:42
- Güncelleme : 27.06.2021 - 13:53
Şırnak'ın Silop'i ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Mahmut Çakmakçı, 18 yaşındaki kızı Rukiye Çakmakçı ile Cizre'ye gelerek YKS sınavına girdi.
Baba kız YKS sınavında, üniversiteye girebilmek için ter döktü.
KIZIYLA BİRLİKTE SINAVA GİRECEKLERİ OKULA GELDİ
Mahmut Çakmakçı, kızı Rukiye Çakmakçı ile birlikte Cizre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girdi.
"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"
Kızıyla birlikte üniversite sınavına girmenin heyecanını yaşayan Mahmut Çakmakçı, “Üniversite sınavı için geldim.
Kızım ile birlikte sınava girdim. Çok güzel bir duygu. Herkes görsün.
50 yaşımdayım ve bu yaşımda sınava giriyorum.” dedi.
Şırnak'ta babasıyla sınava girdi VİDEO
"İYİ BİR PUAN ALMAK İSTİYORUZ"
Mahmut Çakmakçı, kızıyla birlikte sınavdan iyi bir puan almayı hedeflediklerini söyledi.