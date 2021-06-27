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Şırnak'ta babasıyla sınava girdi

Şırnak'ta babasıyla sınava girdi

Mahmut Çakmakçı ile kızı Rukiye Çakmakçı, YKS sınavında birlikte ter döktü. Baba Çakmakçı, "Kızım ile birlikte sınava girdim. Çok güzel bir duygu" dedi.