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İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, alışılmadık bir olay yaşandı.

Çevre yolu okullar bölgesinde bulunan üst geçit, bu kez insanlara değil, koyunlara hizmet etti.

GÖRENLER CEP TELEFONUNA SARILDI

Bir sürü koyun, çobanlarının rehberliğinde, güvenli bir şekilde karşıya geçmek için üst geçidi kullandı.

Bu sıra dışı olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yolun diğer tarafına geçmek isteyen koyunlar, hiç tereddüt etmeden yayalar için yapılan üst geçidi kullandı.

SÜRÜ GÜVENLE KARŞIYA GEÇTİ

Koyun sürüsü, çobanın yönlendirmesiyle üst geçiti kullanarak yolun karşısına geçti.

O sırada oradan geçen bazı sürücü ve yayalar bu alışılmadık durumu görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Koyunların üst geçidi kullanması, bu renkli görüntüleri oluşturdu