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İHA

Şırnak’ın merkezinde bir okulun bahçesinde arkadaşlarıyla oturan bir öğrenci, aniden boğazına yabancı bir cisim kaçması sonucu nefes almakta zorluk çekmeye başladı.

Durumu fark eden öğrenciler, hemen beden eğitimi öğretmeni Murat Şenses'e haber verdi.

İLK MÜDAHALE HEMEN YAPILDI

Öğretmen Şenses, zaman kaybetmeden öğrenciye Heimlich manevrasını uygulayarak, cisimlerin boğazından çıkmasına yardımcı oldu.

Öğrencinin sağlığına kavuşmasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, tedbir amacıyla kontroller yaptı.

İLK YARDIMIN ÖNEMİ VURGULANDI

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu örnek davranışı sosyal medya hesaplarından duyurarak, ilk yardımın önemine dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin soğukkanlılıkla gösterdiği profesyonel yaklaşımın, doğru ilk yardım bilgisiyle hayat kurtardığını belirterek, tüm eğitim camiasını ilk yardım eğitimlerine katılmaya davet etti.