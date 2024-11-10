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DHA

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı.

Vefatının 86'ncı yılında da gözyaşları ile anıldı.

10 Kasım gösterileri kapsamında Şırnak ve ilçelerindeki motosiklet kulübü üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yılı dolayısıyla Silopi’de toplandı.

CUDİ ETEKLERİNDE 10 KASIM GÖSTERİSİ

Bir araya gelen motosikletliler, şehirde Atatürk’ü anma etkinliği düzenledi.

Cudi Dağı eteklerindeki Esenli köyüne motosikletleri ile gelen motosikletliler, burada dev Atatürk ve Türk bayrağı açtı.

"ATA'MIZIN RUHU ŞAD OLSUN"

Yanlarında getirdikleri Atatürk posterlerini de açan motosikletlilerden Yasin Şafak, “Ata’mızın aramızdan ayrılışının 86’ıncı yıl dönümü için Silopi ve Cizre’den gelen motosikletçi kardeşlerimizle beraber Cudi Dağı eteklerinde toplandık. Bayrağımızı açarak güzel bir anma programı gerçekleştirdik.

Ata’mızın dediği gibi, ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözünden feyz alarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Atatürk ilke ve inkılaplarının daima takipçisi ve destekçisi olacağımızın sözünü de buradan veriyoruz. Bu vesileyle tekrardan Ata’mızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun.” dedi.