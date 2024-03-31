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Şırnak'ta kaydedilen bir görüntü sosyal medyada dolaşıma girdi.
Tüm vatandaşlar görevini yerine getirmek için sandık başına giderken, güvenlik güçlerinin oy kullanması DEM Partilileri rahatsız etti.
Taşkınlık çıkardılar
Duruma tepki gösteren DEM Parti seçmenleri, hakaret emeye başladı.
“Onursuzlar, haysiyetsizler" şeklinde sözlü saldırıda bulunanlar, taşkınlık çıkararak bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.
Ekipler harekete geçti: Gözaltına alındılar
Ardından ekipler seçime gölge düşürülmesine izin vermedi.
Güvenlik güçleri harekete geçerek, yaşadıkları bölgede oy kullanan askerlere saldıran şüphelileri tespit etti.
Polise mukavemet gösteren saldırganlar, tek tek gözaltına alındı.
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