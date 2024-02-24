Şırnak'ta DEM Parti'nin mitinginde terör propagandası! Emniyet güçleri tek tek paketledi Yerel seçim öncesi düzenlenen DEM Parti mitinginde terör propagandası yapan şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

DEM Parti, yerel seçim arifesini kaosla geçirmeye devam ediyor.

Sahada çalışmalar yapılırken, terör destekçileri de propagandalarını sürdürüyor.

Bunun bir örneği de bugün, Şırnak'ta yaşandı.

PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin mitinginde bazı şahıslar, terör propagandası yapmaya başladı.

Ekiplere direnseler de gözaltına alındılar

Terör sevicilerinin yaptığı propagandaların ardından polis ekipleri harekete geçti.

Terör propagandası yapan şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlarda ekiplere direnmeye çalışan terör sevicilerinin elinde DEM Parti bayraklarının olduğu görüldü.

Propagandaya geçit verilmedi

Yine DEM Parti seçim otobüsünün de terör propagandası yapan şahısların yanında olması da dikkati çekti.

Polis ekipleri, gözaltına aldığı şahısları arabaya bindirerek propagandaya fırsat vermedi.