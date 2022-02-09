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    Şırnak'ta elektrik zamları protesto edildi

    Şırnak'ta elektrik zamları protesto edildi

    Kaçak kullanımda ilk 10'da olan Şırnak'ta da elektrik zamlarının geri alınması için eylem yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 10:48
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    Türkiye'de ocak ayının başı itibarıyla elektriğe yeni gelen zamlar, faturalarla cep yakmaya başladı.

    Son dönemde de birçok ilde faturalarından dert yanan vatandaşlar, seslerini eylemler düzenleyerek duyurmaya çalışıyor.

    Bu illerden biri de kaçak elektirik kullanımının en yüksek olduğu illerden biri olan Şırnak...

    Şırnak'ta bir araya gelen yüzlerce kişi, kar yağışının altında elektrik zamlarını protesto ederek zamların geri çekilmesini istedi.

    Eylemde sık sık, "Zamların hesabı sorulur" sloganları atılırken,“Zamlara hayır” dövizleri taşındı.

    "BİZ ARTIK DAYANAMIYORUZ"

    Artan zamlara  tepki gösteren grup adına konuşma yapan bir ensaf, “Esnafım ve şu an kiramı ve elektrik faturamı ödeyemiyorum. Elektrik faturaları dükkan kiralarının çok çok üstünde geliyor.  Biz artık dayanamıyoruz.” dedi.

    Şırnak'ta elektrik zamları protesto edildi ViDEO

    Şırnak ta elektrik zamları protesto edildi #1

    Şırnak ta elektrik zamları protesto edildi #2


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