Şırnak’ta 'Eren Abluka-14 Operasyonu' başlatıldı

Şırnak’ta barınan hain teröristlere yönelik başlatılan operasyonun ilk gününde, 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, terörle mücadelesini büyük bir azimle sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde yeni bir operasyonu duyurdu.

Açıklamaya göre; Şırnak ilinde 'Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisiİ) 2022-3 Operasyonu' başladı.

585 personel görevde

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 40 operasyonel tim görev alıyor.

İlk günlük bilanço: 3 PKK'lı öldürüldü

AA'nın haberine göre operasyonun ilk gününde, jandarma komando ve JÖH birliklerince, J-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteği ile 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında, bir M16 piyade tüfeği, bir AK-47 piyade tüfeği, 109 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 144 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 el bombası, 3 tuzaklanmış el bombası, 5 AK-47 şarjörü, bir M16 şarjörü, bir el dürbünü, 2 termal kıyafet, 5 kilogram EYP yapımında kullanılan gübre ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.