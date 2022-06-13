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    Şırnak'ta Eren Abluka-17 Operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı Şırnak'ta 574 personel katılımıyla, Eren Abluka-17 Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 09:25
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    Şırnak'ta Eren Abluka-17 Operasyonu başlatıldı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain terörislerin kökünü kazımaya devam ediyor...

    İçişleri Bakanlığı, bu hedef doğrultusundaki bir operasyonun daha başlatıldığını açıkladı.

    Eren Abluka-17 Şehir Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu, Şırnak'ta, 574 personelin katılımıyla başlatıldı.

    574 personel 41 operasyonel tim

    Bakanlık, duyurusunda şu ifadelere yer verdi;

    "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde 'Eren Abluka-17 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya-Şildi Deresi) Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz 2022-2 Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 574 personel 41 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."

    Şırnak ta Eren Abluka-17 Operasyonu başlatıldı #1


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