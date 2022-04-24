Şırnak'ta Eren Abluka-5 Operasyonu başladı

Şırnak’ta barınan hain teröristlere karşı 581 personelin katılımıyla operasyon başlatıldı.

Kahraman Türk askeri tüm bölgelerde terörle mücadelesini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yeni bir operasyon başlatıldı.

Operasyon için düğmeye basılan il ise Şırnak oldu.

Bu kapsamda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Abluka-5 (Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit) Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu yürütülüyor.

581 personel görevde

DHA'nın haberine göre operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 581 personel görev alıyor.

Çok sayıda mağara ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonun 1'inci gününde; Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde 26 mağara ve 3 sığınakta 1 adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet el yapımı patlayıcı ve 1 adet patlayıcı düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması içim yürütülen 'Abluka Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiğini vurguladı.