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    Şırnak'ta Eren Abluka-5 Operasyonu başladı

    Şırnak’ta barınan hain teröristlere karşı 581 personelin katılımıyla operasyon başlatıldı.
    • 24.04.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 12:27
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    Şırnak'ta Eren Abluka-5 Operasyonu başladı

    Kahraman Türk askeri tüm bölgelerde terörle mücadelesini sürdürüyor.

    İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yeni bir operasyon başlatıldı.

    Operasyon için düğmeye basılan il ise Şırnak oldu.

    Bu kapsamda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Abluka-5 (Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit) Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu yürütülüyor.

    581 personel görevde

    DHA'nın haberine göre operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 581 personel görev alıyor.

    Şırnak ta Eren Abluka-5 Operasyonu başladı #1

    Çok sayıda mağara ve mühimmat ele geçirildi

    Operasyonun 1'inci gününde; Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde 26 mağara ve 3 sığınakta 1 adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet el yapımı patlayıcı ve 1 adet patlayıcı düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.

    İçişleri Bakanlığı, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması içim yürütülen 'Abluka Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiğini vurguladı.

    Şırnak ta Eren Abluka-5 Operasyonu başladı #2

    Şırnak ta Eren Abluka-5 Operasyonu başladı #3

    Şırnak ta Eren Abluka-5 Operasyonu başladı #4


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