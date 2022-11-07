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    Şırnak’ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Operasyonu başladı

    Şırnak’ta “Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 (Şırnak-Cudi Dağı) Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu” başlatıldı. Operasyona, 615 personel katılıyor...
    • 07.11.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:30
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    Şırnak’ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Operasyonu başladı

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak’ta “Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 (Şırnak-Cudi Dağı) Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu” başlatıldı.

    615 personel katılıyor

    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 615 personel 48 operasyonel tim görev alıyor.

    11 sığınak ve 10 mağara tespit edildi

    Operasyonun 1’inci gününde; Cudi Dağı kırsalında 11 sığınak ve 10 mağara tespit edildi.

    Arama tarama faaliyetinde ise 7 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet şırınga düzenekli EYP düzeneği, 3 adet el bombası, 3adet havan mühimmatı, 38 adet tüp, 160 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 20 adet EYP yapımında kullanılan alıcı verici elektrik rölesi, 15 adet fünye, 55 adet EYP yapımında kullanılan pil, 19 adet EYP yapımında kullanılan ateşleme sistemi, 75 adet EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye, 30 kilogram EYP yapımında kullanılan gübre, 3 adet güneş paneli, 25 kilogram çeşitli gıda malzemesi, 2 adet akü, muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Şırnak’ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Operasyonu başladı #1


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