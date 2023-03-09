Şırnak’ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 540 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 “Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk" operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Şırnak'ta "Eren Abluka Sonbahar Kış-26 (Bestler-Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı.

Hedef, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek...

540 personel katılıyor

Operasyona Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 540 personel katılıyor.

Kış üstlenmesini burada kuruldu

Jandarma Komandoların hava hücum harekatı ile başlayan operasyonun ilk gününde; Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 8 adet mağara ve 11 adet sığınak tespit edildi.

Ele geçirilen mağaralardan birinde terör örgütünün 2019-2021 yılları arasında kış üstlenmesini geçirdikleri belirlendi.

2 tünel, mutfak, çadır ve atış alanı...

Komandolar tarafından aranan söz konusu mağara teröristlerin 1’inci katı jeneratör odası olarak kullandığı, bu noktadan kablolar vasıtasıyla aşağı katlarda bulunan odalara elektrik imkânı sağlandığı, kiler olarak kullanılan 2’nci katta gıda malzemelerinin bulunduğu, basamaklar vasıtasıyla aşağı doğru inildiğinde büyük ve geniş bir alana sahip yaşam alanı olarak kullanılan mutfak, banyo ve tuvaletin bulunduğu 3’üncü kata ulaşıldığı, bu katta barınmak için 4 çadırın kurulu olduğu ve bunların dışında 1 çadırda da basit tıbbi müdahalelerin yapıldığı, mağarada kalanların su ihtiyacını karşılamak için su sarnıcı oluşturulduğu, güvenlik kuvvetlerince mağaraya baskın yapılması halinde mağaradan kaçabilmek maksadıyla, birisi 10 metre, diğeri 6 metre uzunluğunda 2 adet tünelin bulunduğu ve kaçış tünellerinin hemen yanında teröristlerce kullanılan 16 metrelik atış alanının yer aldığı tespit edildi.

Söz konusu mağara, komandolar tarafından bir daha kullanılamayacak şekilde imha edildi.

Ele geçirilenler

Öte yandan tespit edilen diğer mağara ve sığınaklarda 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 30 adet 7.62 mm fişek, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 23 adet büyük tüp, 7 adet sanayi tüpü, 22 adet küçük tüp, 200 metre elektrik kablosu, bin 250 kilo gıda malzemesi ve 88 kalem yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlar kararlılıkla sürecek

Operasyonlar ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.” denildi.