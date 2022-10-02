Dün başlayan ve bölgede 12 tabur, 125 tim, 1600 personelin katılacağı kış operasyonları için tüm planlamaların yapıldığını belirten Bakan Soylu, operasyonların 15 Nisan'da son bulacağını duyurdu.

Kahraman Mehmetçik, 2022-2023 sonbahar kış operasyonlarıyla terörist avını açtı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı "dağların erleri" olarak nitelendirilen komando birlikleri, yaz boyunca sürdürdüğü başarılı operasyonlarına sonbahar kış operasyonlarıyla devam edecek.

1 Ekim'de başlayan ve terör örgütünün nefesini kesecek operasyonlar, 15 Nisan'a kadar sürecek...

98 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta Kavaldağı’nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinin açılış töreninde konuştu.



Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını, ilkbahar-yaz Eren operasyonlarında ise 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Şırnak'ta Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başladı ViDEO







1600 personel görevde

Öte yandan Bakan Soylu, Şırnak’ta başlayan operasyonda 12 tabur, 125 tim, 1600 personelin Kaval Dağı-Bestler Dereler'de görev alacağını açıkladı.





"2 terörist daha sarı torbaya girdi"

Bakan Soylu, "İnşallah 15 Nisan'a vardığımızda terörist sayısı daha da azalmış, daha çok mağaralarına girilmiş, daha çok mühimmatları ele geçirilmiş şekilde bu dağlar tertemiz olacak. Bu dağlar bizimdir, bu büyük milletindir.

Dün başlayan operasyonlarda 2 terörist daha sarı torbaya girmiştir. İki teröristin de kırsal yapılanmaya dahil olduğu tespit edilmiştir."





