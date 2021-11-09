Şırnak'ta teröristlere yönelik bin 550 personelin katıldığı Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve yurt dışındaki terör yuvalarına düzenlediği operasyonlar sürüyor.

Kahraman Mehmetçik, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla düzenlenlediği Eren Operasyonları'ndan bir yenisi daha başlattı.

Bu kez operasyon bölgesi Şırnak oldu.

BİN 550 PERSONEL KATILIYOR

Kahraman askerlerimiz, Şırnak'taki Bestler-Dereler bölgesine bin 550 personelin katıldığı Eren Kış-1 Operasyonu'na start verdi.

Operasyona ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada, pperasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 121 operasyonel timin görev aldığı bildirildi.

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı ViDEO









