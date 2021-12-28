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    Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

    Hain terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda, 516 personel görev alıyor.
    • AA
    • 28.12.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 16:08
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    Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 'Eren Kış-13 Gabar-Karageçit-İnceler Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

    516 PERSONEL GÖREVDE

    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde başlatılan operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 516 personel ile 43 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

    Bakanlık açıklamasında, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.

    Şırnak ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı #1

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