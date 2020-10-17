Şırnak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi

Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında Cudi Dağı'nda, 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Türk askeri, dağları teröristlere dar etmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyon ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yeni bir açıklama geldi.

1 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince devam eden hava kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

SAYI 3'E YÜKSELDİ

Böylelikle Şırnak Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi.