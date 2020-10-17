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    Şırnak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi

    Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında Cudi Dağı'nda, 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 09:59
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    Şırnak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi

    Türk askeri, dağları teröristlere dar etmeye devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyon ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

    Bakanlıktan yeni bir açıklama geldi.

    1 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince devam eden hava kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

    SAYI 3'E YÜKSELDİ

    Böylelikle Şırnak Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi.

    Şırnak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi #1

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