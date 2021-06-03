Şırnak’ta evlat nöbetine şehit ve gazi yakınları da katıldı

Şırnak’ta evlat nöbetine şehit ve gazi yakınları da katıldı

Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi, şehit ve gazi yakınlarının da katılımı ile devam etti.

Şırnak’ta evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemleri, 32’nci haftasında da devam etti.

Aileler, şehit ve gazi yakınları ile bir araya gelerek Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi’nde yürüyüş yaptı.

Ellerinde bayraklar ile yürüyüş yapan aileler, sloganlar ile PKK ve HDP’yi protesto etti.

Ellerinde kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ile HDP il binası önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' 'Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı. Aileleri korumak için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

“OĞLUMU GÖTÜRÜP SATTILAR”

7 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Metin için eyleme katılan Emine Üstek, "Ben oğlumu istiyorum. Oğlum için buraya geliyorum. Oğlum dönene kadar buradayım. HDP benim oğlumu götürdü. Oğlumu götürüp sattılar. Ne hakları vardı oğlumu götürüp sattılar? Şırnak'ın tüm çocuklarını götürüp sattılar. Oğlumun yolunu gözlüyorum. Oğlum, neredeysen gel. Kahrımızdan öldük. Yeter artık.” sözlerini kaydetti.

Şırnak’ta evlat nöbetine şehit ve gazi yakınları da katıldı VİDEO

“KADINLARIMIZ, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAK”

Eyleme katılan şehit yakını Hatice Atan ise şu sözleri kaydetti:

"32 haftadır biz de Şırnak'ta eylemimize, haklı mücadelemize, devam ediyoruz. Diyarbakır'dan sonra ciddi anlamda kıvılcımlar başladı. Muş'ta, Hakkari'de, İzmir'de başladı. Terör örgütü artık annelerin kararlılığını biliyor. Biz inanıyoruz ki annelerimiz, kadınlarımız terör örgütünün kökünü kazıyacak. Biz haklı mücadelemize devam edeceğiz.”