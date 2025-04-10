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Şırnak’ta fırtına, ev ve ağılın çatısını uçurdu

Şırnak’ta fırtına, ev ve ağılın çatısını uçurdu Beytüşşebap ilçesinde etkili olan fırtına, bir evin ve ağılın çatısını uçurdu, hayvanlar güvenli alana taşındı.