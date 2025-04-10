İHA

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam etkili olan yağışlar yerini fırtınaya bıraktı.

Yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan fırtına, Ferhan Yacan’a ait ev ve ağılın çatısı uçurdu.

YIKILMA RİSKİNE KARŞI HAYVANLAR DIŞARI ÇIKARILDI

Fırtına sonrası, hayvan ağılının yıkılma riski nedeniyle, Yacan, ağılda bulunan küçükbaş hayvanlarını dışarı çıkarmak zorunda kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen olay üzerine jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edilerek inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor