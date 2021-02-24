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- Şırnak’ta Gara katliamına tepki yürüyüşü yapıldı
Şırnak’ta Gara katliamına tepki yürüyüşü yapıldı
- İHA
- 24.02.2021 - 15:00
Şırnak’ta sivil toplum kuruluşların öncülüğünde kadını, erkeği, genci yaşlısı binlerce kişi, terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 vatandaşı şehit etmesinin ardından tepki yürüyüşü düzenledi.
Yürüyüşe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve binlerce Şırnaklı vatandaşlar katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla, ‘Şırnak teröre karşı tek ses, tek yürek’ pankartı ve büyük Türk bayrağıyla yürüyüşe başladı.
ŞIRNAK'TA 'KAHROLSUN PKK' SLOGANLARI
Yürüyüş esnasında vatandaşlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kürt Türk kardeştir PKK kalleştir', 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.
Şırnak Cumhuriyet Meydanında başlayan yürüyüş Şırnak Sanat Sokağında son buldu. Burada grup adına basın açıklamasını Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı okuldu.
"YÜREKLERE ATEŞ DÜŞTÜ"
Çatı, Mehmetçiğin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak maksadıyla düzenlediği Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde icra edilen operasyonlar neticesinde arındırılan terör ininde 13 vatandaşın teröristler tarafından kalleşçe şehit edildiği haberinin yürekle ateş düşürdüğünü söyledi.
Basın açıklamasının ardından grup, ellerinde Türk bayrakları ile slogan atıp dağıldı.