Şırnak'ta gri kategoride terörist Ramazan Eliçümüş öldürüldü Şırnak'ta gri kategoride terörist Ramazan Eliçümüş silahlıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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ensonhaber.com

Yurt genelinde terörle mücadelee sürüyor...

Bu kapsamda hain terör örgütüne geçit verilmeyerek sözde üst düzey yöneticileri tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Dün Diyarbakır'da gerçekleştirilen başarılı operasyonda 3 farklı kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurulduğu aktardı.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bu kapsamda bugün Şırnak'ta yapılan operasyon Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen teröristin Renas(K) adlı Ramazan Eliçümüş olduğu ifade edildi.

"Gri kategoride yer alan toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmişti"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: