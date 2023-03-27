Şırnak'ta gri kategoride yer alan 1 terörist yakalandı İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta arananlar listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı terörist Selim Adıyaman’ın yakalandığını açıkladı.

İHA

Hain terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor.

Son olarak Şırnak'ın İdil İlçesi Yavşan bölgesinde gelen istihbarat sonucu yurt dışına kaçmak isteyen 1 erkek terörist sağ olarak yakalandı.

Ele geçirilen teröristin yapılan kimlik tespitinde arananlar listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman olduğu anlaşıldı.

Gri kategoride yer alan terörist olduğu anlaşıldı

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu kapsamında Şırnak'ın İdil İlçesi Yavşan bölgesinde 27 Mart 2023 tarihinde icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyon sonucunda yurt dışına kaçmaya çalışan 1 erkek terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçen teröristin yapılan kimlik tespitinde terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman olduğu anlaşılmıştır”

Soylu'dan konuyla ilgili paylaşım geldi

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yakalanan teröristle ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Soylu, gri kategorideki 'Harun Elbak' kod adlı Selim Adıyaman'ın, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındığını duyurdu Adıyaman'ın İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde PKK 'nın Cudi yapılanmasında faaliyet gösterdiği bildirildi.

Soylu, paylaşımında, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman, Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.