Şırnak'ta, gri kategorideki terörist Fırat Gizlenç etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlenç olduğu belirlendi.

İç güvenlik operasyonları ile terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor.

Başarılı hava ve kara operasyonları neticesinde teröristlere kaçacak alan bırakılmıyor.

Örgütün sözde üst düzey kadrolarında görev alan teröristler art arda etkisiz hale getirilirken, örgütten kaçıp teslim olanların sayısı da artıyor.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Eren 13 operasyonları kapsamında, Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Bölgesi'nde, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz halde getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan terörist Fırat Gizlenç olduğu belirlendi.

'Sidar Farkin Amed' kod adlı terörist Gizlenç'in, Terörden Arananlar Listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle arandığı tespit edildi.

BİRÇOK BOMBALI EYLEMİN SORUMLUSU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Murat Karayılan'ın talimatıyla yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağlayan terörist Fırat Gizlenç'in, el yapımı patlayıcı (EYP) ve bomba uzmanı olduğu için Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerindeki birçok EYP’li ve bombalı eylemin sorumlusu olduğu ifade edildi.

Ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimlerini bizzat verdiği belirlendi.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren Operasyonları kapsamında Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin “gri kategoride” yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlenç olduğu belirlendi. Teröristin, Murat Karayılan’ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır’da gerçekleşen birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu tespit edildi."