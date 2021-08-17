Hendek terörünün mağduru olan aileler, TOKİ tarafından yapılan yeni evlerinin anahtarlarını teslim aldı. Son 43 evin kurası, bugün çekildi.

Şırnak’ta 2015-2016 yıllarında, PKK’lı teröristlerin hendek terörü nedeniyle birçok aile mağdur oldu.

Bölgede teröristlerle girişilen mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Vatandaşların evleri yıkılınca devlet, vatandaşların yaralarını sarmak için ivedilikle çalışmalar başlattı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bölgede, 5 bin 716 konutun yapımı için temel attı.

5 BİN 716 KONUTUN ANAHTARLARI TESLİM EDİLDİ

Terör mağdurları için inşa edilen 5 bin 716 konuttan kalan 43'ünün daha teslimi edilmesi ile Şırnak merkezdeki bütün konutlar dağıtılmış oldu.

38'i Şırnak, 2'si Cizre ve 3'üde Silopi olmak üzere toplam 43 konutun kurası, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda çekildi.

Böylelikle son konutlarla birlikte bugüne kadar 5 bin 716 konutun anahtarları, hak sahiplerine teslim edildi.

“BU SON KURAMIZDI”

Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak 43 konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. Bu son kuramızdı. 5 bin 716 adet konutumuzun tamamını hak sahipleri ile buluşturmuş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şırnak’ta hendek terörü mağduru aileler, yeni konutlarına kavuştu VİDEO

