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    Şırnak'ta jandarma ekipleri, çocuklara hediyeler dağıttı

    Uludere'de çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak olan jandarma ekipleri, sokak sokak gezip hediyeler dağıttı.
    • 23.04.2022 - 16:46
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    Şırnak'ta jandarma ekipleri, çocuklara hediyeler dağıttı

    2 yıllık koronavirüs pandemeisinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşku ile kutlandı.

    Şırnak’ta jandarma ekipleri de hediyeleri ile bu coşkuya ortak oldu.

    Uludere ilçesine bağlı Şenobe ve Hilal karakol komutanlığına bağlı ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle sokak sokak gezip çocukların bayramını kutladı.

    Zırhlı araçlardan 23 Nisan müzikleri yükseldi

    İHA’nın haberin göre; jandarma ekipleri zırhlı araçlardan 23 Nisan müzikleri açıp çocuklara kek meyve suyu balon ve bayrak dağıttı. Çocuklar jandarma ekiplerinin etrafını sarıp aldıkları hediyeler ile mutlu oldu.

    Şırnak'ta jandarma ekipleri, çocuklara hediyeler dağıttı VİDEO

    Şırnak ta jandarma ekipleri, çocuklara hediyeler dağıttı #1

    Şırnak ta jandarma ekipleri, çocuklara hediyeler dağıttı #2

    Şırnak ta jandarma ekipleri, çocuklara hediyeler dağıttı #3

    Şırnak ta jandarma ekipleri, çocuklara hediyeler dağıttı #4


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