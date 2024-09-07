Şırnak'ta JİTEM amblemli 'Beyaz Toros'un sahibi uzman çavuş açığa alındı Uludere ilçesinde beyaz toros otomobiline JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazısı yapıştıran uzman çavuş H.T., başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

DHA

Şırnak'ı karıştıran olay...

Uludere ilçesinde beyaz renkli toros marka otomobilin görülmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

BEYAZ TOROS

Arka camına JİTEM amblemi ve 'Sadece ölüler görür' yazısı yapıştırılan aracın sahibi tespit edildi.

VALİLİK DURUMA EL ATTI

Aracın Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli H.T.'ye ait olduğu belirlendi.

AÇIĞA ALINDI

Bunun üzerine valilik tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uzman çavuş H.T. açığa alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan valilik tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BEYAZ TOROS NEDİR?

1990’lı yıllar Doğu ve Güneydoğu’da JİTEM ve faili meçhullerle özdeşleşen ‘beyaz Toros’lar ile anılır.

Hiç polise benzemeyen kişilerin, “Polisiz, bizimle Emniyet’e kadar gelmeniz gerekiyor” diyerek beyaz Toros’lara bindirdiği insanlardan bir daha haber alınamadığı hadiseler, faili meçhuller listesine eklendi.

Terörle mücadele için kurulan JİTEM, eylemleriyle terörle mücadeleye ciddi zarar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)