Şırnak'ta kaçak elektrik denetiminde saldırı

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Kaçak elektrik kullanımının yüzde 80'lere ulaştığı Şırnak'ta dağıtım şirketi yeni çözümler arıyor.
Özellikle kırsal bölgelerde kaçak kullanımın önüne geçmek için büyük çaba sarf ediliyor.
Şırnak'ın İdil ilçesi Oyalı köyüne giden şirket ekipleri, elektrik sayaçlarını direklerin tepesine taşımak istedi.
Durumu fark eden bölge halkı, personellere taş ve sopalarla saldırdı.
Jandarmaya da saldırdılar
Olayların büyümesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri de saldırıya uğradı. Dağılın uyarısına rağmen taş atmaya devam edenlere TOMA'larla müdahale edildi.
HDP'nin yüzde 90 oranında oy aldığı bölgede yaşananları fırsata çeviren HDP milletvekili Mehmet Zeki İrmez, askerlerin köylülere saldırdığının algısını yapmak için sosyal medya hesabından görüntü paylaştı.