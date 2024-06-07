Şırnak'ta kaçak kontrol ekiplerinin yolunu kestiler: Cami hoparlöründen 'kapılarınızı açmayın' anonsu yapıldı Şırnak'ın İdil ilçesindeki bir köye kaçak elektrik kontrolü için giden ekiplerin yolu bir grup tarafından kesildi. Yol kesen grup, ekipleri köye sokmazken camiden müezzinin yaptığı 'kapılarınızı açmayın' anonsu dikkat çekti.

İHA

Kaçak elektrik kullanımıyla mücadele sürüyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, kaçak elektrik kullanımında ön plana çıkıyor.

Son olarak kayıt dışı elektrik kullanımının yaygın olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pes dedirten bir olay yaşandı.

Şırnak İl Müdürlüğüne bağlı kaçak kontrol ekipleri, dün yüzde 85 oranında kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen İdil ilçesine bağlı Açma köyüne giderek abonelerin sayaçlarını kontrol etmek istedi.

Kaçak elektrik kontrolünü engellemeye çalıştılar

Jandarmadan çalışma için destek istenmesinin ardından köye hareket eden ekibe ait araçların önü, durumu haber alıp köy girişinde toplanan bir grup tarafından kesildi.

Ekip köye sokulmayınca jandarma olaya müdahale etmek istedi.

Jandarma müdahalesinin ardından köylüler, yolun üzerinde oturarak araçların köye girmesine izin vermedi.

Müezzin köylüleri ekipler geliyor diye uyardı: Kapınızı açmayın...

Bu arada öğlen ezanı için köy caminin minaresine çıkan müezzin, önce köylüleri kaçak kontrol ekibinin geldiği konusunda uyardı, ardından da "Kapınızı açmayın" dedi.

Müezzin, bu uyarının ardından öğlen ezanını okumaya başladı.

Yaşananlar, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Ekiplerin girişine izin verilmedi

Jandarmanın tüm çabalarına rağmen köylüler, ekiplerin girişine izin vermedi.

Yaşanan gerilimin tırmanmaması için kaçak kontrol ekibi, çalışma yapamadan bölgeden ayrıldı.

Yetkililer, burada daha sonra yeniden bir kaçak kontrol çalışması yapılacağını bildirdi.

Diyarbakır'da da yaşanmıştı

Öte yandan, geçtiğimiz yıl da Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Sulubağ Mahallesi'ne kontrol için giden ekipler, benzer bir durumla karşılaşmıştı.

Mahalledeki cami hoparlöründen "kapılarınızı açmayın" anonsu yapılması üzerine aboneler tarafından konut kapıları açılmadığı belirtildi.

Bu sebeple söz konusu mahallede gerekli kontroller yapılamamış, ekipler, daha sonra jandarma nezaretinde bu mahallelere giderek kaçak kontrolü yapabilmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)