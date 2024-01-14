Şırnak'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı! 20 köy yolu kapandı Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı, 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler Tanin Geçidi'nin açılması için çalışma yürütüyor.

DHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu ilçede 20 köy yolu, ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinde de kar temizleme çalışmaları yapıldı.

Ekipler çalışmasını sürdürüyor

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri de ana yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Uzungeçit beldesine bağlantı sağlandı

2 gündür kardan dolayı ulaşımın aksadığı Uzungeçit beldesine ise ekiplerinin çalışması ile Beytüşşebap üzerinden bağlantı sağlandı.

Uludere ile Uzungeçit beldesi arasında kapalı olan Tanin Geçidi'nin de açılması için ekipler, çalışma yürütüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)