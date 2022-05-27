Şırnak'ta karla mücadele devam ediyor

Ülkemizin bir köşesi yaza girerken diğer köşesinde kış etkisini sürdürüyor. Beytüşşebap'ta 4 metreyi bulan kar kalınlığıyla mücadele devam ediyor.

Yaz ayına girmek üzereyken ülkemizin doğusunda kış esareti devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin yaylasında 4 metreyi bulan karları temizlemek için Beytüşşebap Kaymakamlığı çalışma başlattı.

4 metreyi bulan kar kalınlığı

Konumu itibariyle Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan 3 bin rakımlı yaylalardan geçen yollar, kar nedeniyle kapanınca ekipler yolları göçerler için açmak için seferber oldu. Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığını açıp ilerleyen ekipler, 3 gündür aralıksız çalışıyor.

İHA'nın haberine göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanından Beytüşşebap yaylalarına gelmeye çalışan göçer ve arıcılar için yolları açan ekipler, aynı zamanda çamurlu yolları da düzleştirip sağlamlaştırıyor.