Şırnak'ta Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda petrol arama çalışmaları Terörden temizlenen Cudi ve Gabar Dağı'ndan sonra Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda da petrol arama çalışmalarında müjdeli haber için gece gündüz çalışmalar sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türk askeri terörle mücadelesini sürdürüyor... Başarılı operasyonların meyvesi yenilmeye başlanıldı. Bir dönem operasyonlarının düzenlendiği bölgelerde artık huzur ve güven hakim. Bölge huzura kavuşunca, doğal güzelliklerinin keşfedilmesinin yanında yer altı zenginleri de gün yüzüne çıkıyor. Gabar ve Cudi Dağları'nda petrol Bunun üzerine Şırnak'ın tamamen arındırılan Gabar ve Cudi Dağları'nda petrol aramaları başladı. Cudi ve Gabar'da, eş zamanlı olarak ülkenin kuzey denizi Karadeniz'de yapılan doğalgaz ve petrol arama çalışmalarından elde edilen yerli enerji kaynaklarında sonuçlar geliyor. Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı. 2 bölgede daha petrol arama çalışması başladı Cudi ve Gabar Dağı'nda devam eden petrol arama çalışmalarına Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da eklendi. Rafineri kurulan Beytüşşebap ilçesinde, 20 kilo metre uzaklıktaki yaylada da sondaj çalışması başladı. 2 bin 650 rakımlı yaylada gece gündüz sondaj çalışması yapan ekipler, müjdeli haberi vermek için çalışmalarını sürdürüyor.