Şırnak’ta Mehmetçik, öğrenciler ile okulda boya yaptı

Şırnak’ta Mehmetçik, öğrenciler ile okulda boya yaptı

Beytüşşebap ilçesinde, öğrencilerin uygulamalı derslerine eşlik eden komutanlar, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte demir parmaklıkları boyadı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, Kaymakamlık tarafından verilen destek ile İlçe Eğitim Müdürlüğü, bütün okullara boya aldı.

Okulların iç ve dış cepheleri boyanmaya başlandı.

75’inci Yıl İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin uygulamalı dersinde okul bahçesindeki demir parmaklıkları boyayan ekiplere yardım eden İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, öğrencilerle birlikte boyama yaptı.

MEHMETÇİK İLE ÖĞRENCİLER VAKİT GEÇİRDİ

Etkinlikte gün boyu okulun çevresini boyayan Mehmetçik, öğrencilerle güzel vakit geçirdi.

Ara tatile giren okullarda son günde düzenlenen etkinlikle öğrenciler, Mehmetçik ile yapılan etkinlikte doyasıya eğlendi.

“ÖĞRETMENİMİZ BİZE ETKİNLİK DÜZENLEDİ”

Nisan Cin isimli öğrenci boyama yaptığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Şu anda okulumuzun bahçesinin demirlerini boyuyoruz. Hepinizi bu işe davet etmek istiyorum, okulun bahçesini boyayın.’’ dedi.

Şırnak’ta Mehmetçik, öğrenciler ile okulda boya yaptı VİDEO



Adar Ataman adlı öğrenci ise, "Öğretmenimiz bize etkinlik düzenledi. Biz boyama yaparsak resim dersinde yetenekli oluruz. Küçükler bizi izliyorsa bizim gibi boyama yapsınlar, büyüdüklerin de boyama işçisi olabilirler." diye konuştu.