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    Şırnak'ta mühimmat deposunda patlama yaşandı: 2 yaralı

    askerlerin mühimmat kontrolü sırasında patlama yaşandı. Depoda patlamadan kaynaklı çıkan yangın çevredeki ormana sıçradı. 22 yangın söndürme aracı ve 80 personelle yangına müdahale edildi.
    • 03.08.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 15:47
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    Şırnak'ta mühimmat deposunda patlama yaşandı: 2 yaralı

    Şırnak'ın Çakırsöğüt Jandarma Komando tugay komutanlığında patlama sesi duyuldu.

    Yapılan araştırmalara göre askeri birliğin deposunda sayım sırasında mühimmatın ateş alıp patladığı belirlendi.

    Patlamanın ardından yaşanan yangında, 2 askeri personelin yaralandığı belirtildi.

    "Herhangi bir can kaybımız yok"

    Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

    Şırnak ta mühimmat deposunda patlama yaşandı: 2 yaralı #1

    Ormana sıçradı

    Bilgin, vatandaşlar ve personel zarar görmeden yangının söndürüldüğünü belirtti.

    AA'nın aktarımına göre; Öte yandan orman yangınlarının söz konusu olduğunu dile getiren Bilgin, patlama nedeniyle mühimmatın sıçraması sonucu yangın çıktığını aktardı.

    "80 personelle yangına müdahale ettik"

    Orman yangınlarının da kontrol altına alındığını anlatan Bilgin, "Hem merkez hem Cizre Belediyesi hem de Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımıza bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile yangına müdahale ettik. Toplam 22 yangın söndürme aracı ve 80 personelle yangına müdahale ettik. Öncelikle birliğimize sonrada Şırnak halkımıza geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

    Şırnak ta mühimmat deposunda patlama yaşandı: 2 yaralı #2

    Şırnak ta mühimmat deposunda patlama yaşandı: 2 yaralı #3

    Şırnak ta mühimmat deposunda patlama yaşandı: 2 yaralı #4


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